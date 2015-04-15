На Великдень Львів відвідало 40 тисяч туристів

Про це повідомили в управлінні туризму Львівської міської ради.

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"Згідно з інформацією, яку ми отримали від закладів розміщення, туристичних компаній, організаторів подій, а також статистичних даних, можемо стверджувати, що за період Великодніх свят Львів відвідало понад 40 тис. туристів. Переважна більшість (75%) – це гості з України. Найбільше закордонних гостей було з Польщі, Туреччини, Німеччини, США, Франції, Італії та Іспанії. Якщо зробити порівняння з минулим роком, то маємо приріст на 25%", - зазначила начальник управління туризму Львівської міської ради Галина Малець.

Також Галина Малець поінформувала про очікувану кількість туристів у Львові на травневі свята:

"Вже зараз маємо дев’яностовідсоткову завантаженість у закладах розміщення на період травневих свят. Орієнтовна кількість туристів, яку ми очікуємо - майже 150 тис. осіб", - додала Галина Малець.