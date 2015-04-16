Читачі УНІАН не збираються до Європи на травневі свята - опитування
15:47, 16 квітня 2015Суспільство
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Більшість читачів групи УНІАН на травневі свята збираються або піти на пікнік або працювати на городі чи дачі.
Третина читачів все ще має гроші на шашлик / Фото: УНІАН
Про це свідчать результати опитування, проведеного в групі УНІАН ВКонтакте з 14 по 16 квітня.
Найменше охочих виявилося полетіти на свята в Європу або Єгипет - цей варіант обрали всього 5% опитаних (79 людей), відпочивати в Україні та вдома перед телевізором мають намір 19% (295) і 12,9% (200) відповідно.
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