Читачі УНІАН не збираються до Європи на травневі свята - опитування

Про це свідчать результати опитування, проведеного в групі УНІАН ВКонтакте з 14 по 16 квітня.

Найменше охочих виявилося полетіти на свята в Європу або Єгипет - цей варіант обрали всього 5% опитаних (79 людей), відпочивати в Україні та вдома перед телевізором мають намір 19% (295) і 12,9% (200) відповідно.

Читайте такожЧитачі УНІАН не вірять у скасування віз з ЄС - опитування27,4% (425) читачів збираються садити городину, а 35,5% (550) готові вирушити на пікнік з шашликами до найближчого парку.