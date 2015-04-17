За два дні до вбивств домашні адреси Калашнікова та Бузини з'явилися в інтернеті

Тим часом політики та експерти висловлюють свої думки про те, кому могла бути вигідною загибель колишнього регіонала, передає ТСН.

Це було ретельно сплановане убивство. В голову політикові розрядили всю обойму пістолета Макарова. Двоє чоловіків безпосередньо виконували злочин, двоє чекали під під'їздом, а ще один відвертав увагу консьєржки.

Радник глави МВС Антон Геращенко каже, що росіянами нині вигідно показати, як в Україні нова влада "відстрілює" стару.

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Екс-генпрокурор Святослав Піскун із кількох версій акцентує на тій, що не Росія, а регіонали самі ж себе і "відстрілюють", бо зачищають тих, хто багато знав. Політик радить силовикам узяти під охорону інших представників ПР, які можуть свідчити про злочини колишнього режиму.

Екс-регіонал Тарас Чорновіл сумнівається, що смерті проросійських політиків останнім часом зумовлені лише політикою. У випадку одіозного Калашнікова він більше схиляється до бізнес-розборок та кримінального минулого. Чорновіл каже, що організатор звезення до Києва "тітушок" під час Майдану міг просто не розрахуватися з частиною представників криміналітету.

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В МВС кажуть, що слідство особливу увагу звертатиме на участь Калашнікова в організації та фінансуванні "антимайдану". Додаткова деталь: за дві доби до вбивства Калашнікова і так само за два дні до загибелі Олеся Бузини на одному з інтернет-ресурсів з'явилися їхні домашні адреси. Де обидва і були застрелені.