У Миколаєві двох працівників військкомату піймали на хабарі

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Миколаївської області, 15 квітня працівник райвійськкомату через посередника вимагав і отримав від громадян неправомірну вигоду в розмірі 1500 і 600 доларів за сприяння в ухиленні від мобілізації або надання відстрочки від призову до Збройних Сил України.

Читайте такожВ Раді пропонують ухвалити закон про формування резервної армії

За повідомленням, факт вимагання і отримання хабарів задокументувала прокуратура міста Миколаєва спільно з працівниками відділу державної служби по боротьбі з економічними злочинами Миколаївського міського управління міліції.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваних.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням).