У Мін'юсті думають над створенням в Україні приватних в'язниць

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв'ю журналістам в Києві після відвідування столичного Лук'янівського слідчого ізолятору заявив заступник міністра юстиції Гія Гецадзе.

“Може поекспериментуємо, і в нас буде ще система приватних в'язниць, тому що, наприклад, у Британії є приватні і державні в'язниці. Утримання одного ув'язненого у приватній в'язниці коштує менше, ніж у державній, так що можемо ми поекспериментувати і в цьому напрямку”, - сказав Гецадзе.

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Відповідаючи на запитання, чи буде Мін'юст ініціювати розгляд цього питання перед урядом, Гецадзе сказав: “Так, чому б ні. Найголовніше — це покращити ситуацію. Ми не повинні довго думати, щоб реформуватися. Коли є ідея, ми повинні це здійснювати".