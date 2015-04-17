Армією командують ті ж генерали, які протягом 23 років розкрадали її - боєць ”Карпатської Січі”

22:45, 17 квітня 2015
Суспільство
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Боєць добровольчого батальйону ”Карпатська Січ”, учасник оборони Донецького аеропорту Микола Тихонов заявляє, що українською армією командують ті ж генерали, які впродовж 23 років розкрадали її.

Twitter Порошенко

Про це він сказав під час запису телевізійної програми «Схід+Захід», яка транслюватиметься на каналі УНІАН-ТБ 18 квітня о 17:00.

”Керівництво нашої армії, там десь порядка 400 генералів... І вони зараз командують нашими військовими, це саме ті генерали, до речі, які розкрадали армію нашу 23 роки, які влаштовували там, через якісь зв`язки, себе, на всілякі посади. Чи є до них довіра? Ні, там нема ніякої довіри”, - наголосив Тихонов.

Натомість він вважає, що провідні позиції в Генеральному штабі та в керівництві армії повинні займати ті офіцери, які пройшли горнило війни на сході України. 

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При цьому він зазначив, що у звичайних військовослужбовців ”досі немає розуміння, як вони (генерали) планують вести себе в цьому конфлікті далі...”.

За його словами, керівництво армії не дало чіткого розуміння, яка стратегія, як далі діяти в залежності від ситуації після того, як біля лінії розмежування бійці ”окопалися на певних позиціях”. 

Тихонов переконаний, що окуповані території треба продовжувати звільняти.

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