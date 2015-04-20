Завдяки святам в травні українці відпочиватимуть майже півмісяця

У відповідності з розпорядженням Кабінету міністрів від 12 листопада 2014, в травні випадає 13 вихідних і святкових днів. 1 і 2 травня 2015 року (День солідарності трудящих) випадає на п'ятницю і суботу відповідно. Тому з урахуванням вихідних і переносів на початку місяця буде чотири вихідних дні підряд.

Крім цього, День перемоги, 9 травня, також випадає на суботу. Тому виходить ще три вихідних дні поспіль - українці будуть відпочивати в понеділок, 11 травня.

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Трійця, що у цьому році святкується 31 травня, випадає на неділю, завдяки чому ще один вихідний переходить вже на 1 червня.

У травні цього року українці будуть відзначати ще одне свято - День пам'яті і примирення (8 травня). Проте цей день не буде вихідним.