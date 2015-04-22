Синоптик пообіцяла справжню весну українцям вже з завтрашнього дня

Про це в Facebook повідомляє метеоролог Наталя Діденко.

За її словами, найближча ніч ще буде холодною, подекуди із заморозками, але без опадів. Надалі українці відчують істотне підвищення температури - до +10+16 градусів, і до +15+17 градусів на заході.

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“В столиці також потепліє та світитиме сонце. Єдиний дискомфорт - вітер буде досить різкий, поривчастий. Але й це мине. Надалі вже з'являться двадцятки серед температури”, - повідомляє синоптик.

Ну все! Готуйтеся до стрибків на верхні полиці ваших шаф, куди ви будете закидувати із завтрашнього дня товсті пальто, к... Posted by Наталка Діденко on 22 Апрель 2015 г.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що з 23 квітня опади в Україні припиняться, буде переважати суха сонячна погода, лише в суботу, 25 квітня, на півночі і сході, а 26 квітня на заході і сході можливі невеликі дощі.