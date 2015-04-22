Бомбардувальники РФ літають над Балтикою з бойовими ракетами (фото)

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на німецьке видання Rheinische Post, яке наводить фотографії Міністерства оборони Норвегії, зроблені з літаків-перехоплювачів НАТО.

"Ми не будемо спекулювати на рахунок того, що певні російські військові літаки несли на борту ядерну зброю. Але ми, звичайно, знаємо, що вона стоїть на озброєнні в Росії", - заявив представник норвезького Міноборони.

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На одному із фото видно бомбардувальник Ту-95 (код НАТО "Ведмідь"), який має крилату ракету під фюзеляжем. Літаки Ту-95 можуть нести до 16 крилатих ракет із ядерними зарядами, які мають дальність до 6000 кілометрів.

Також на фотографіях видно російських дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М (код НАТО "Backfire").