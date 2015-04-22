З Дніпропетровської області на лікування за кордон відправлений 131 поранений боєць

У частночти, як повідомили у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації, відправлення військових на лікування за кордон здійснювалась із залученням допомоги європейських країн і благодійних фондів. Українські військові були відправлені в Естонію, Латвію, Литву, Польщу і Німеччину направили 131 бійця, пораненого під час проведення АТО.

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Як повідомили УНІАН, тільки Литва в цьому році вже прийняла 11 бійців, а всього протягом року країна готова прийняти близько 50 українських військових.

Всього з початку проведення АТО в лікарнях Дніпропетровської області отримали лікування понад 4,9 тис. постраждалих військових. Майже 1,95 тис. з них були прооперовані.