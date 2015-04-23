У Луганській області невідомі підірвали автомобіль співробітника СБУ

Як сказано в повідомленні прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Луганській області, 22 квітня до Міловського районного відділу міліції від 31-річного співробітника УСБУ в області надійшло повідомлення про те, що біля будинку по вул. Луначарського у смт Мілове підірвано автомобіль «ЗАЗ Sens».

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Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Даний факт зареєстрований. Обставини події встановлюються.

Ранее УНИАН сообщал, что на Луганщине автомобиль пограничников подорвался на фугасе: двое ранены.