Після перемоги Майдану в Україні з'явився запит на журналістські розслідування - експерти

Експерти вважають, що після перемоги Майдану в українському суспільстві з’явився запит на журналістські розслідування.

Як передає кореспондент УНІАН, такої думки дійшли шеф-редактор програми «Гроші» на «1+1» Максим Сухенко, перший заступник головного редактора газети «Час Київщини», журналіст-розслідувальник Леонід Фросевич, ведучий програми «Наші гроші» на телеканалі ЗІК Денис Бігус, шеф-редактор програми «Слідство.info» на «Першому» Федір Сидорук під час круглого столу в редакції газети «День», що був присвячений стану української розслідувальної журналістики.

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Сухенко вважає, що «журналістське розслідування – це зараз один з найбільш затребуваних жанрів серед всієї журналістики, яка є. Інформаційно він жив завжди своїм життям».

На його переконання, журналістське розслідування на момент, коли країна хоче якихось кардинальних змін, має найбільший запит.

«На жаль, цей запит не завжди підтримуваний законодавчо. Оголошені бажання країни допомагати нам, допомагати країні очищатись, зокрема нашими (журналістськими - УНІАН) руками, не завжди узгоджені з діями. Тому що ми бачимо, що кількість законодавчих актів, які нам заважають або забороняють працювати, вона, на жаль, зараз більша, ніж та кількість, які нам допомагають. Про що я говорю – це заборона використовувати приховані камери, зйомки прихованим способом без попередження інтерв’юера – це сіре юридичне поле», - вважає Сухенко.

«Зараз найбільш проблемний позов, який має наша редакція «1+1», з приводу того, що ми показали знятий дроном з висоти 50 метрів будинок вартістю 4,5 млн дол. людини, яка завжди працювала на державній службі в СБУ. Ми вже 1,5 роки судимось, я вже 5 разів був на допитах», - розповів він.

Шеф-редактор програми «Гроші» зазначає, що було дуже багато випадків, коли після сюжетів програми звільняли чиновників із займаних посад, проте жодну людину не притягнули до кримінальної відповідальності.

«Коли після наших сюжетів звільняли людей – дуже багато випадків, зокрема, після випуску, коли ми показали, що чиновники в Боярці закупили клени дорожче, ніж свого часу коштували каштани сорту «Бріоні». Людину звільнили, але вона «відмила» 50 тисяч гривень, написала заяву та пішла. То, на жаль, хочеться все ж таки, щоб людей за такі справи притягували до кримінальної відповідальності. У нас таких справ, на жаль, немає», - розповідає він.

У свою чергу перший заступник головного редактора газети «Час Київщини» вважає, що «школа журналістських розслідувань в Україні була, є і буде. Після Майдану, після перемоги Революції гідності, розслідувальна журналістика одержала друге дихання, вона повірила, що держава грає за журналістику, допомагає відшукати істину. Але не завжди це так, тому що існують чинники, які існували за часів екс-президентів Леоніда Кучми та Віктора Януковича. Існують певні перешкоди і на законодавчому рівні, існують перешкоди відомчі, наші відомства, які виготовили такі паркани із прес-служб, не сприяють одержанню інформації».

Він переконаний, що «сьогодні, як і раніше, на журналістські запити нам розповідають інформацію з обмеженим доступом або не для широкого кола. Закон про доступ до публічної інформації хороший, але він не завжди спрацьовує, тому що наші чиновники цей закон використовують в своїх інтересах».

На думку ведучого програми «Наші гроші», якщо порівнювати з тим, що було в Україні три роки тому на ниві журналістських розслідувань, то у нас зараз все «просто казково».

«Так, звичайно ж, хотілося б і приховану зйомку, але це не проблема конкретно журналістів розслідувань, це норма, яку потрібно скасувати для всіх. Закон про доступ до публічної інформації не ідеальний, але він гарний, тому що це важіль. Але він не означає, що вам все розкажуть, тому що в ньому не прописана відповідальність за те, що вам якось витончено сформулюють обтічну відповідь», - вважає журналіст.

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«Два роки тому ми не отримували взагалі ніякої відповіді, прес-служба не спромагалася написати який-небудь папірець, це була просто чорна діра, ніхто не реагував. Зараз реакція буде, але вона залежить від того, наскільки журналіст вгризся в тему і чи є йому щось запитати. І зараз ситуація на порядок краща», - переконаний Бігус.

У свою чергу шеф-редактор програми «Слідство.info» вважає, що проектів журналістських розслідувань дуже багато, і «кожен канал, який себе поважає, вважає за потрібне тримати проект журналістських розслідувань, мені здається, що проблема полягає в людях (журналістах - УНІАН)».

«Якщо раніше 3-4 роки тому був владний моноліт, коли тріщину пробити неможливо було взагалі, то зараз ситуація змінилася, але не вистачає людей, які б піднімали теми для журналістських розслідувань», - вважає Сидорук.