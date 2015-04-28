У лікарні Савченко триматимуть в окремій палаті під охороною

Про це повідомив радіо "Свобода" один із адвокатів Надії Савченко Ілля Новіков. "Там обов’язково буде охорона. Це завжди створює труднощі і для лікарів, і для співробітників Федеральної служби виконання покарання, коли людину переводять до міської лікарні з СІЗО, аж до того, що там людей приковують наручниками до ліжка. Це абсолютно заборонено законом, але такі випадки були", – зазначив адвокат.

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Він повідомив, що Надія Савченко останній тиждень відмовлялася від їжі, стан її здоров’я погіршився, тому лікарі вирішили перевести її до міської лікарні.

"Вона була дуже слабка. Вона попросила, щоб ми не повідомляли про те, як змінюється стан її здоров’я, тому що вона знову перейшла на жорстке голодування. Їй не подобалося, що деякі люди спекулюють на цій темі, кажуть, що вона неправильно голодує чи прикидається, що голодує. Тому вона перестала їсти останній тиждень і втратила більше восьми кілограмів. Зараз вона важить близько 50 кілограмів", – розповів Ілля Новіков.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Федеральній службі виконання покарань повідомили про переведення Надії Савченко до міської лікарні Москви №20.