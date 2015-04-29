В окупованому Криму почалися підпали підприємств кримськотатарських бізнесменів

Координатор Комітету із захисту прав кримськотатарського народу, член Меджлісу Ескендер Барієв повідомив, що в окупованому Росією Криму підпалюють комерційні об'єкти кримськотатарських підприємців, передають "Новини Криму".

«Протягом останніх кількох днів у селі Рибаче (Алушта) підпалили 7 приватних комерційних об'єктів: готель, кафе «Ай-Петрі», кафе «Затишок», торговий павільйон, торгові точки і 4 автомобіля, що належать підприємцям – кримським татарам», – написав він у Facebook.

Читайте такожГПУ готує матеріали для Гааги про злочини Росії, "ЛНР" і "ДНР" проти УкраїниЯк повідомлялося раніше, в минулі вихідні в Бахчисарайському районі, за інформацією Духовного управління мусульман Криму, «коктейлями Молотова» закидали мечеть.

28 квітня нелегітимний глава анексованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що в травні на півострові пройдуть гучні затримання учасників корупційних схем.

«Все відбувається на очах, про яке підприємництво можна говорити? Середовище має бути для всіх сприятливим. Будуть у нас протягом травня гучні затримання, я вам обіцяю. Я знаю, про що я кажу. Є багато грамотєєв, які вважають, що Крим – це віддушина, що сюди руки федеральних органів влади не доходять. Я розчарую, повірте», - заявив Аксьонов.