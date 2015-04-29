Каша Сальцова: Я шкодую, що ми не проводили на Донбасі кожні вихідні

Таку думку висловила українська співачка Саша Кольцова (Каша Сальцова), лідер гурту Крихітка (раніше - Крихітка Цахес), в інтерв'ю журналу Новое Время.

Кольцова згадала, як минулої зими їздила в Донбас і спілкувалася з противниками Євромайдану, які "готові були накинутися на неї і розтерзати за її позицію".

Читайте такожПисьменники і музиканти проведуть фестиваль "Українська весна" в трьох прифронтових містах“Я шкодую, що ми не проводили на Донбасі кожні вихідні. Треба було постійно пояснювати, що у нас з ними однакові претензії до влади, що ми хочемо одного і того ж. Але з'явився хтось розумніший і розіграв іншу карту", - сказала вона.

“Мені цікаво, хто знайде правильні слова для жителів сходу України. Але я не впевнена, що це будуть пісні". - відповіла вона на питання, чи може музикант зараз стати об'єднуючою ланкою між людьми з різними позиціями.

Повне інтерв'ю читайте в журналі " Новий час № 16 за 1 травня 2015 року.