Більшість жителів Сєверодонецька і Старобільська бачать своє майбутнє у складі України - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать представлені на прес-конференції результати опитування жителів Сєверодонецька і Старобільська, проведеного фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» спільно з компанією Ukrainian Sociology Service.

«Майбутнє Донбасу жителі обох опитаних нами міст бачать винятково в Україні. Це відноситься і до Сєверодонецька, більшість населення якого (64%) бачать Донбас винятково в Україні, це також стосується і Старобільська, 67% населення якого бачать Донбас у складі України», - сказала політичний аналітик фонду «Демініціативи» Марія Золкіна.

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Разом з тим громадська думка жителів двох міст розходиться в питанні формату перебування Донбасу в складі України.

Так, у Сєверодонецьку із зазначених 64% більшість (53%) вважає, що Донбас має, будучи частиною України, отримати більше незалежності від Києва. А в Старобільську із 67% тих респондентів, які бачать майбутнє Донбасу в складі України, навпаки, основна частина (50%) вважають, що має бути збережений статус-кво і Донбас має на колишніх умовах залишатися частиною Української держави.

Ідею незалежності самопроголошених формувань «ДНР» і «ЛНР» як варіант політичного майбутнього Донбасу підтримують менше 1% жителів в обох містах.

Крім того, приєднання Донбасу до РФ вибирають лише 2% населення Старобільська і 5% - Сєверодонецька.

Національна самоідентифікація превалює в обох містах. Так, у Сєверодонецьку відчувають себе в першу чергу громадянами України 54% жителів міста, в Старобільську - 57,5%. У Сєверодонецьку на другому місці - регіональна ідентичність (18%), у Старобільську - локальна: 16% вважають себе насамперед жителями свого міста.

Більшість населення і в Сєверодонецьку, і в Старобільську (61%) вважають, що українські військові повинні й далі перебувати в їх містах.

Головними винуватцями того, що відбувається на Донбасі, в Старобільську вважають нинішнє керівництво України (58%), колишній режим Віктора Януковича і його оточення (49%), а також Російську Федерацію (41%).

У Сєверодонецьку ситуація дещо відрізняється. Так, винними в тому, що відбувається вважають насамперед Росію (39%) і попередню владу Януковича (38%). Крім того, до трійки винних, на думку сєверодончан, входять українські олігархи (26%), регіональна політична еліта Донбасу (24%) і Майдан (24%). Нинішнє керівництво України в Сєверодонецьку звинувачують у подіях на Донбасі 16%.

Відповідальними за відбудову Донбасу жителі Старобільська вважають центральну владу - президента й уряд (70%). У Сєверодонецьку більшість населення (70%) не може дати чіткої відповіді на це питання, а серед конкретних варіантів найбільше опитаних (19%) називають олігархів як тих, хто має нести відповідальність за відновлення регіону.

До першої трійки найважливіших потреб жителів Сєверодонецька входять медикаменти та ліки (17%), медичне обслуговування (15%), нормалізація роботи державних служб (14%). У Старобільську 17,5% жителів найбільше потребують роботи, стабільного залізничного, автобусного сполучення (12%), а також медичного обслуговуванні (12%).

Загалом у рамках дослідження в березні-квітні 2015 року було опитано 995 респондентів (496 - у Сєверодонецьку, 499 - у Старобільську). Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 5% по кожному з міст.