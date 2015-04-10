Половина українців вважає, що російська мова має бути офіційною в регіонах, де цього бажає більшість

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у лютому цього року на території всіх регіонів України, крім Криму, включаючи окуповані райони Донецької та Луганської областей.

Позицію, що російську мову потрібно усунути із офіційного спілкування та позицію, що російську мову потрібно зробити другою державною мовою в Україні підтримують приблизно рівні частки опитаних – 21% та 19% відповідно (різниця статистично не значуща), 6% опитаних зізналися, що вагаються із відповіддю на дане запитання, 2% – не дали на нього відповіді.

Читайте такожЗа єдину державну мову висловились 68% українцівВаріант надання російській мові статусу другої офіційної мови тільки в тих місцевостях, більшість населення яких цього бажає підтримала найбільша частка населення Східного регіону – 61%, 57% населення Центрального регіону та майже однакові частки населення Західного та Південного регіонів (44% та 43% відповідно).

Порівняно із іншими, саме такий варіант здійснення державної політики щодо російської мови видається відносно компромісним для жителів усіх регіонів, адже прийнятним його вважає відносна більшість населення у всіх регіонах України, роблять висновок автори дослідження.

Опитування проведене з 14 по 24 лютого 2015 року методом особистого інтерв'ю опитано 2013 респондентів, що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.