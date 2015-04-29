Правоохоронці Донеччини працюватимуть у посиленому режимі до 10 травня

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

”Донецька міліція посилено охоронятиме громадський порядок під час травневих свят. Правоохоронці регіону вже переведені на посилений режим роботи і працюватимуть у ньому до 10 травня”, - сказав Мотузяник.

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Також він додав, що правоохоронці ретельно перевірятимуть місця масових скупчень людей, а мешканців області закликав бути готовими до посилення контролю на блок-постах.