Правоохоронці Донеччини працюватимуть у посиленому режимі до 10 травня
22:28, 29 квітня 2015Суспільство
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Правоохоронці Донецької області вже переведені на посилений режим несення служби і працюватимуть так до 10 травня.
Правоохоронці Донеччини працюватимуть у посиленому режимі до 10 травня / telegraf.com.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.
”Донецька міліція посилено охоронятиме громадський порядок під час травневих свят. Правоохоронці регіону вже переведені на посилений режим роботи і працюватимуть у ньому до 10 травня”, - сказав Мотузяник.
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Також він додав, що правоохоронці ретельно перевірятимуть місця масових скупчень людей, а мешканців області закликав бути готовими до посилення контролю на блок-постах.
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