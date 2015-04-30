У СБУ не виключають провокацій у Львові під час масових заходів на "травневі"

Про це повідомили УНІАН у прес-службі управління СБУ у Львівській області.

„В цей час потрібно проявляти максимальну пильність у повсякденному житті та зберігати морально-психологічну витримку. Не піддаватись на провокативні заклики сумнівних політиків та псевдопатріотів, які прикриваючись національно-патріотичними ідеями прагнуть дестабілізувати ситуацію та створити інформаційний плацдарм для спецслужб Росії”, - зазначається у прес-службі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, 1–3 травня у місті буде проходити велика кількість масових і розважальних заходів з нагоди Дня міста, якому цьогоріч виповнюється 759 років.

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На даний час інформацією про проведення в місті масових заходів 1 та 9 травня представниками політичних сил – у львівській мерії не володіють.

Як повідомив УНІАН голова Львівської обласної організації Антифашистського комітету України Олександр Калинюк, 1 травня львівські ветерани та антифашисти у Львові проводити мітинг не будуть. Вони обмежаться покладанням квітів до Монументу слави воїнам-визволителям на вулиці Стрийській де у попередні роки 1 травня проходили мітинги лівих сил і ветеранських організацій.