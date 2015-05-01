Поліграфкомбінат "Україна" заявив про рішення працювати на "травневі" цілодобово

У квітні на поліграфкомбінаті "Україна" вийшла з ладу одна з ліній лазерного гравіювання, про що у відповідності з регламентами роботи було повідомлено ДМС України.

З метою нівелювання впливу поломки лазерного обладнання на кількість персоналізованих документів, на поліграфкомбінаті "Україна" в квітні введена цілодобова тризмінна робота, без вихідних і святкових днів.

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Зазначені заходи дозволили Поліграфкомбінату "Україна" виробляти та відвантажувати персоналізовані паспорта в кількості близько 6 тис. документів в день. На сьогодні все обладнання відремонтовано і працює в штатному режимі.