У Сєвєродонецьку відзначити 1 Травня зібралося всього 10 комуністів

Хоча в святковому мітингу КПУ заявляла 200 учасників,повідомляє прес-служба керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.

«Люди трохи постояли біля пам’ятної стели, згадали дешеву ковбасу в СРСР, поностальгували за своєю молодістю й розійшлися, - зазначає керівник області Геннадій Москаль. – Ні повноцінного мітингу, ні якихось закликів, ні навіть якоїсь комуністичної символіки, – нічого не було».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖВ Одесі комуністи провели першотравневий мітинг (відео)

«Здулися комуністи на Луганщині, зійшли, як кажуть гуцули, на нич, - додає Москаль. - І це хороша новина!»

Він також наголошує, що «в Старобільську на акцію «За єдину Україну!» зібралося кілька сотень чоловік. Люди сформували колону з транспарантами «Старобільск – це Україна!», «Ми за єдину Україну!», несли жовто-сині прапори, скандували «Слава Україні!»… І це ще краща новина!»