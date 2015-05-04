Сьогодні евакуації громадян України з Непалу не буде

Про це заявив виконуючий обов'язки голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Зорян Шкіряк в ефірі телеканалу "112 Україна". "Сьогодні, на жаль, не почнеться евакуація (громадян України з Непалу). Це питання пов'язане з неготовністю нашого борту", - сказав він і додав: "Є серйозні проблеми з ремонтом літака. Двигун був запущений, але вони не мали можливості відбуксирувати його на прогонку. Тому сьогодні, я думаю, на жаль, не вдасться".

Читайте такожЛітак для евакуації українців так і не вилетів з Індії до Непалу через несправну деталь - ЗМІВін запевнив, що найближчим часом буде вирішено питання евакуації громадян.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні український Іл-76 не вилетів з Делі в Катманду для евакуації українців, оскільки запчастини, які передали з України, не підійшли для літака. Пізніше в Міноборони повідомили, що в аеропорту Делі завершується підготовка Іл-76 до евакуації. За даними МЗС, в списках на повернення в Україну з Непалу в даний час знаходяться близько 70 осіб.