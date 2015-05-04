Українські журналісти застрягли в Непалі й просять про допомогу від МЗС

Журналісти, які перебувають у Непалі разом з представниками української Державної служби з надзвичайних ситуацій, попросили про допомогу від МЗС України.

У складі групи журналісти «5 каналу», Нового каналу, СТБ, Громадського, Еспресо, каналів «Україна», «1+1», «112» та сайту «Українська правда», передає Громадське.

Як повідомляє кореспондент Громадського Богдан Кутєпов, у зв'язку зі скрутним становищем, у якому опинились 14 медійників, що супроводжували вантаж та евакуаційну групу ДСНС, медиків, психологів та реабілітолога, залишились без можливості самостійно продовжувати роботу.

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«Після того, як журналістам пояснили за порадою керівника консульського департаменту МЗС Андрія Сибіги, вони написали офіційні заяви, щоб держава мала змогу десь розмістити цю групу. Адже нам запропонували після 18 години залишити територію резиденції і власними силами розміститись у готелях. А на території резиденції мають залишитись лише громадяни з дітьми», - пояснив він.

Офіційно евакуйованим МЗС надає допомогу, а в 14 журналістів фактично не залишилось можливості самостійно утримувати себе на території Непалу. «Тому дійшли висновку, що вони також українці, які потребують евакуації», - розповів Богдан Кутєпов.

Ми з Максом з 5 каналу та Оксани з каналу Україна ніяк не натішимось, шо знайшли брудні одноразові тапки з готелю, в якому ночували колись в Делі. Ділимось, хто перший піде в душ. Posted by Bohdan Kutiepov on 4 травня 2015 р.