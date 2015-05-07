В окупованому Криму російські військові репетирували парад (фото)

Як повідомляють "Крим.Реалії", брали участь у генеральній репетиції, як наземні російські війська (піхота і важка наземна техніка), так і авіація, яка здійснила кілька польотів над центром міста.

Кораблі Чорноморського флоту Росії також уже вишикувалися в строю в акваторії Севастопольської бухти. Всього в морській частині параду візьмуть участь 10 суден.

На борту кожного судна був вишикуваний екіпаж, який емітував привітання командувача Чорноморського флоту Росії, пропливаючого повз кожен з кораблів.