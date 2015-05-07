В окупованому Криму російські військові репетирували парад (фото)
15:06, 07 травня 2015Суспільство
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В анексованому Криму на площі Нахімова у Севастополі пройшла генеральна репетиція параду до 70-річчя перемоги у Другій світовій війні.
У репетиції брали участь наземні російські війська / ru.krymr.com
Як повідомляють "Крим.Реалії", брали участь у генеральній репетиції, як наземні російські війська (піхота і важка наземна техніка), так і авіація, яка здійснила кілька польотів над центром міста.
Авіація здійснила кілька польотів над центром міста / ru.krymr.com
Кораблі Чорноморського флоту Росії також уже вишикувалися в строю в акваторії Севастопольської бухти. Всього в морській частині параду візьмуть участь 10 суден.
Всього в морській частині параду візьмуть участь 10 суден / ru.krymr.com
На борту кожного судна був вишикуваний екіпаж, який емітував привітання командувача Чорноморського флоту Росії, пропливаючого повз кожен з кораблів.
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