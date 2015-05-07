Україна повинна мати черговий літак для евакуації громадян у разі виникнення надзвичайних ситуацій - Шкіряк
Виконуючий обов'язки голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Зорян Шкіряк вважає, що Україна повинна мати черговий літак для евакуації громадян у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.
"Коли буде можливість, напевно, Україна повинна мати, як мінімум, один черговий літак, який, незалежно від будь-яких ситуацій, міг здійснювати евакуаційні рейси", - сказав він.
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Шкіряк зазначив, що має намір надати свої пропозиції уряду щодо організації евакуації громадян України у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
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Кількість жертв землетрусу в Непалі становить майже 7,7 тис. осіб, постраждалих - 16 тис 390.
30 квітня для евакуації українців з Непалу вилетів літак Іл-76 Міноборони. Він здійснив посадку в Делі, де з'ясувалося, що літак потребує ремонту, деталі для якого передавали з України. Літак зміг забрати українців зі столиці Непалу - Катманду - лише 5 травня.
7 травня в міжнародний аеропорт «Бориспіль» на літаку Іл-76 Міністерства оборони України прибули 76 українців і 11 іноземців, евакуйованих з Непалу.