Україна повинна мати черговий літак для евакуації громадян у разі виникнення надзвичайних ситуацій - Шкіряк

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

"Коли буде можливість, напевно, Україна повинна мати, як мінімум, один черговий літак, який, незалежно від будь-яких ситуацій, міг здійснювати евакуаційні рейси", - сказав він.

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Шкіряк зазначив, що має намір надати свої пропозиції уряду щодо організації евакуації громадян України у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

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Кількість жертв землетрусу в Непалі становить майже 7,7 тис. осіб, постраждалих - 16 тис 390.

30 квітня для евакуації українців з Непалу вилетів літак Іл-76 Міноборони. Він здійснив посадку в Делі, де з'ясувалося, що літак потребує ремонту, деталі для якого передавали з України. Літак зміг забрати українців зі столиці Непалу - Катманду - лише 5 травня.

7 травня в міжнародний аеропорт «Бориспіль» на літаку Іл-76 Міністерства оборони України прибули 76 українців і 11 іноземців, евакуйованих з Непалу.