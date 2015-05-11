На окупованій частині Донбасу ускладнюється гуманітарне становище - Мотузяник

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив прес-секретар Адміністрації президента України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

За його словами, на кілька місяців затримують соціальні виплати, а бойовики, на підконтрольних їм територіях, за їжу експлуатують українських громадян у своїх цілях.

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"Фінансове забезпечення мешканців перебуває на вкрай низькому рівні, існує затримка всіх соціальних виплат на 3-4 місяці. Напередодні травневих свят здійснено часткові виплати за лютий 2015 року. Заробітну плату проросійські бойовики виплачують харчовими пайками безпосередньо за виконану роботу на їхню користь - риття окопів, облаштування бліндажів, ремонт техніки тощо", - повідомив він.

Мотузяник зазначив, що пенсії на окупованих територіях виплачуються у російських рублях за курсом один до одного.

Також у підконтрольних бойовикам населених пунктах не вистачає продуктів харчування, часто відбуваються перебої з водо - та електропостачанням.