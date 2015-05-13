Командуванню РФ не подобається, що бойовики використовують бойову техніку не за призначенням - Тимчук
10:09, 13 травня 2015Суспільство
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Місцевим терористам висловили претензії щодо «нецільового використання моторесурсу переданої бойової техніки».
REUTERS
У Луганську представники російського командування висловили «командуванню» місцевих терористів претензії щодо «нецільового використання моторесурсу переданої бойової техніки».
Про це пише керівник "Інформаційного опору" народний депутат України Дмитро Тимчук на сторінці в Facebook.
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"Перевезення вантажів і людей для приватних потреб представників бандформувань з використанням бойової техніки вже в «ЛНР» стала нормою", - наголошується в повідомленні.
Оперативні дані групи «Інформаційне Опір».Російсько-терористичні війська на Донбасі продовжують активн...Posted by Dmitry Tymchuk on 12 травня 2015 р.
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