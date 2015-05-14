У МВС розповіли про "ряджених" учасників "параду" в окупованому Донецьку

Як пише Аброськін на своїй сторінці Facebook, "командувач парадом" – "заступник міністра оборони "ДНР" Сергій Великородный, 1971 року народження, громадянин РФ.

Відзначається, що Великородний на території Російської Федерації знаходиться в розшуку за шахрайство, вчинене організованою групою осіб або в особливо великих розмірах". "Воює" у Донецькій області, "ще зі Слов'янська", - уточнює Аброськін.

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За даними начальника міліції Донеччини, "міністр оборони ДНР" - Володимир Кононов, 1974 року народження, у минулому житті - тренер і педагог. Є членом НВФ з квітня 2014 року.

"Командир ОМОН Беркут" Андрій Терещенко...Це колишній український міліціонер, який зрадив присягу й перейшов на "службу" в самопроголошену "ДНР". "Командир 1-го окремого танкового батальйону (підрозділ "Сомалі")" Михайло Товстих, 1980 року народження, кличка Гіві. На його руках кров українських військових і мирних громадян ще з квітня 2014 року. "Командир 2-го окремого танкового батальйону" Петро Струмків. "Командир окремого розвідувального батальйону", ватажок НВФ "Спарта" Арсеній Павлов, 1983 року народження, громадянин Російської Федерації кличка "Моторола". "Перший заступник начальника ППО 7 окремо-мотострілецького зенітно-ракетного дивізіону" Сергій Солодов, 1972 року народження, кличка "Солод", - розповів про учасників "параду" Аброськін.

За його словами, всі "ці ряжені під керівництво "ДНР" в більшій частині є особами, які розшукуються за вчинення того чи іншого злочину на території РФ. Туди їм зворотної дороги немає. В Україні вони також оголошені злочинцями за активну участь у вбивствах мирних громадян, катування наших військовослужбовців".

Як повідомляв УНІАН, у Донецьку 9 травня члени незаконних збройних формувань влаштували "парад" військової техніки.