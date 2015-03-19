Заарештовано першого військового з Криму, який зрадив присягу

Сержанта з Миколаївщини затримали у Джанкої, при перетині кордону. Слідчі головної військової прокуратури повідомили, що цей арешт поки що єдиний в Україні. Про це повідомляє ТСН.

До анексії Криму він служив контрактником у Перевальному, а місяць тому подзвонив матері і сказав, що виїжджає додому і йому начебто запропонували роботу у Києві. Та ані на роботу до Києва, ані додому на Миколаївщину сержант Володимир, який рік тому уклав контракт з армією окупанта та отримав паспорт Росії, не доїхав.

При перетині кордону в Джанкої солдата заарештували за дезертирство, йому загрожує від 2 до 5 років ув'язнення. І тепер мати їздить до нього в СІЗО.

Рік тому у частині Володимира більшість військових перейшли на бік Росії, навіть командир зрадив присягу. І хоча мати каже, що просила 22-річного сина одуматись, він її не почув. "Я казала, щоб кидав усе, щоб повертався додому. Він не погодився, казав, що не покине своїх хлопців. Ніхто не налаштував на правильний путь, а зараз розкаюється, але пізно. Закон є закон", - каже мати військового Людмила Рошка.

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Тримала солдата у Криму і вагітна наречена. "Вона була вагітна вже на п'ятому місяці, сама живе в Криму. А потім вийшло, що втратила дитину і все - вони розійшлися", - каже жінка.

"Особа, яка бажає позбутись тягара і стати на законнослухняний шлях, заслуговує на чуйне до неї ставлення. Переконаний, що цей страх тих, хто має намір повернутись в Україну, він їх переслідує кожен день. Це велика мука", - каже Григорій Рябенко, заступник керівника слідчого управління Головної військової прокуратури.

У державній зраді та дезертирстві слідчі наразі звинувачують понад шість тисяч військових, що залишились на анексованому півострові. Їм теж радять прийти з каяттям. А в Міноборони додають, що українським військовим у Криму справді служиться несолодко.

"Скаржаться, що до них відношення як до рабів. На найбільш брудну роботу забирають наших, поносити щось, покопати, але на що вони розраховували? Був такий факт, коли зателефонував військовослужбовець і сказав: як мені перевестися до України? Рятуйте! Отак і сказав: Рятуйте!", - каже Віктор Гром, керівник відділу ЦТРС Міноборони.

"Ніколи не говорив, що там, щоб я не переживала. Я все думала, що він служить. А він, виявляється, звільнився, їздив працював по Росії, а потім вирішив повернутись до України, зарплату віз", - каже Людмила Рошка.

До суду всі гроші у сержанта на кордоні конфіскували. Мати ж бідкається: його могли звільнити під заставу у 24 тисячі гривень, але ця сума для неї непідйомна. Родина підозрюваного у дезертирстві солдата сподівається лише на те, що йому дадуть умовний термін. Перше судове засідання у цій резонансній справі очікують уже за тиждень.