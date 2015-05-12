Ватажок бойовиків "Кеп" числиться в російському розшуку за крадіжку сухого знежиреного молока - ЗМІ

Згідно з матеріалами кримінальної справи № 413863 (слідчий 1-го відділу слідчої частини слідчого управління УВС по СВАО Воробйов) Сергій Великородний і уродженець Мордовії Юрій Ігошкін (з 2004 року розшукується службою безпеки Ощадбанку) у квітні 2011 року уклали з ТОВ «СВ Трейд» договір на зберігання 80 т сухого знежиреного молока на суму 9 млн руб, пише Новая газета.

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Товар зберігався в Москві на складі за адресою: вул. Складочна, буд. 6. Однак коли через місяць гендиректор «СВ Трейд» прибув забирати товар, його не виявилося на місці. Як з'ясували слідчі, Великородний та Ігошкін збули молочний порошок фірмі «Меркурій» за 8 млн 369 тис. руб. і зникли в невідомому напрямку.

Після оголошення у федеральний розшук Ігошкіна невдовзі затримали, а Великородний переховувався у своїх родичів у Чугуєві Харківської області, де вів дуже дозвільний спосіб життя.

За словами слідчого столичної поліції, «ми б давно взяли цього Великородного, але він спочатку втік у Крим, а потім з'явився в оточенні Стрєлкова. Самі розумієте, якщо в Донецьк прибуде опергрупа затримувати Кепа, нас там перестріляють».

На Донбасі Кеп спочатку командував Семенівським батальйоном, а потім — «східною групою» (штаб у місті Сніжному). Після загадкового зникнення "за сімейними обставинами" "міністра оборони ДНР" Віктора Кононова («Цар») Великородний деякий час виконував його обов'язки і 9 травня командував парадом в Донецьку. Йому присвоєно звання полковника, до того ж він — повний кавалер ордена Слави «ДНР». У нагородному листі "заступник міністра" зазначив, що ніби закінчив Московське вище загальновійськове командне училище і пішов у запас у званні капітана.

Залишається додати, що на гендиректора «СВ Трейд» Дмитра З., який довірив товар Великородному і Ігошкіну, нібито повісили борг — 9 млн руб. плюс відсотки, і до нього кілька раз приїжджали для розборок бандити з Новоросійська, пише видання.