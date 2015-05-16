За час російської окупації 35 тисяч кримчан залишили півострів - Джемілєв

За час російської окупації Криму близько 35 тисяч кримчан змушені були залишити півострів. З цієї чисельності понад двадцять тисяч становлять кримські татари.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів національний лідер кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв.

«Можна сказати, що по всій Україні розселилися кримські татари. Але переважно у західних областях України – Львівська, Вінницька – тому що там тепліше приймають, так би мовити», − зазначив він.

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За словами Мустафи Джемілєва, Меджліс кримськотатарського народу закликає співвітчизників не залишати Крим, адже саме цього прагнуть окупанти, але не може їх убезпечити від переслідувань.

Росія навесні минулого року, окупувавши український Крим, влаштувала на півострові незаконний псевдореферендум і під приводом оголошених його «результатів» заявила про анексію цієї частини України, створивши там свою окупаційну адміністрацію «Республіку Крим» і аналогічний орган у Севастополі.