Під Попасною загинув один із лідерів львівської громадської організації "Варта-1"

В автомобілі, який підірвався на фугасі біля міста Попасна на Луганщині, загинув 50-річний волонтер, громадський активіст зі Львова Володимир Боднар, який був одним із керівників львівської громадської організації «Варта-1».

Про це повідомив УНІАН голова виконкому ГО «Варта-1» Ігор Зінкевич.

Громадська організація з часів Євромайдану спільно з правоохоронцями займається патрулюванням Львова, а також займається волонтерською діяльністю для українських військових у зоні АТО.

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Зінкевич також повідомив, що внаслідок підриву на фугасі постраждав інший активіст ГО «Варта-1» 36-річний львів’янин Андрій Романчик («Крук»), який теж їхав цим автомобілем і зараз перебуває у лікарні у важкому стані. У нього понад 55% опіків шкіри.

Зінкевич та кілька активістів ГО «Варта-1» на даний час перебувають у Краматорську, де оперують активіста організації.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня близько 11.20 на грунтовій дорозі поблизу м.Попасна, практично на самій лінії розмежування вогню, підірвався військовий автомобіль «УАЗ-Хантер». Підрив було здійснено за допомогою фугасу, який, імовірно, вночі заклала диверсійно-розвідувальна група бойовиків. Внаслідок підриву фугасу загинули двоє військовослужбовців та двоє волонтерів.