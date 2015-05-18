Завтра в Україну прийде справжнє літнє тепло: температура підвищиться до 27 градусів

19 травня в Україні очікується істотне підвищення температури повітря до 18-24, у західних областях та у південній частині до 22-27 градусів тепла, повідомляє Opogode.ua.

В Україні переважатиме високий атмосферний тиск, тому в більшості областей суттєві опади малоймовірні.

У західній частині без опадів, ввечері можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі 6-11 градусів тепла, вдень потеплішає до 22-27 градусів тепла.

У північних областях переважатиме суха сонячна погода. Температура повітря вночі 5-10 градусів тепла, на Чернігівщині та Сумщині 3-8 тепла, місцями можливі заморозки на ґрунті 0-2 градуси, вдень 17-22 градуси тепла.

У центральній частині опадів не передбачається. Температура повітря вночі 7-12 тепла, вдень 19-24 градуси тепла.

У східних областях очікується суха погода. Температура повітря вночі 6-11 тепла, вдень 17-22 градуси тепла.

У південній частині - сухо і сонячно. Температура повітря вночі 10-15 тепла, вдень 21-26 градусів тепла.

У Києві опадів не очікується. Температура повітря вночі 8-10 градусів тепла, вдень 20-22 градуси тепла.

Вітер в Україні очікується південно-західний, 5-12 м/с.