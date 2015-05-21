Пасажири автобуса, який розбився у Вінницькій області, розповіли подробиці ДТП

Принаймні, водій стверджує, що автобус став некерованим і з'їхав у кювет і перекинувся, йдеться в сюжеті ТСН.

З сорока пасажирів, троє загинули. У лікарнях зараз десять. Двоє - у важкому стані, в реанімації. Пасажири кажуть, що автобус злетів у кювет на повній швидкості.

"Автобус почало качати у сторону. І люди усі стривожилися, стали кричати, щоб зупинити. Шоферів було два, але вони не могли справитися із машиною. Машину стало перекидати от і все. І ми як вареники у мисці", - розповідає 64-річна пасажирка Олена Бондарчук.

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"Вилетіла з автобуса, бо усі вікна побиті і повилітали ми, тому що він куверкнувся... Він трохи обганяв машини, він йшов з великої швидкістю, я кажу те, що воно є. Шофер, який був за кермом, він сказав – я вперше їду сюди і нічого не знаю", - каже ще одна пасажирка Зоя Ткач.

Обидва водія вціліли. Вони зараз дають свідчення в міліції. Той, що був за кермом, запевняє, що автобус став некерованим.

"Водій дає свідчення, що сталася технічна поломка і він не зміг справитися із керуванням, що призвело до перевертання автобуса", - каже Анна Олійник, начальник прес-служби УМВС України у Вінницькій області.

Зараз машину забрали на технічну експертизу. Кримінальне провадження попередньо відкрили за статтею - порушення правил дорожнього руху. Утім, якщо експертиза підтвердить несправність автобуса, справу перекваліфікують і відповідальність переляже на перевізника. Відомо лише, що це приватне підприємство, зареєстроване в Чернівцях.