Рекорд України: в Харкові 1,5 тисячі пар одночасно станцювали вальс (фото, відео)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, танцювальний рекорд встановлено вчора, 23 травня, на площі Свободи.

У масовому танцювальному заході взяли участь студенти харківських вишів, а також усі бажаючі харків'яни і гості міста, які прийшли на площу.

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Встановлений у Харкові танцювальний рекорд зафіксували представники Книги рекордів України. До цього рекорд становив 435 пар, і був встановлений у Чернігові.

Свідками встановлення танцювального рекорду стали представники іноземних делегацій, що брали участь у засіданні Генеральної асамблеї Асоціації міст-володарів Призу Європи, яке пройшло в Харкові.