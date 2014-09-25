У Лівії викрали двох громадян України

Про це УНІАН повідомили у Департаменті політики і комунікацій Міністерства закордонних справ України.

За даними Посольства України в Державі Лівія, інцидент трапився 18 вересня 2014 року, коли група українських медиків двома автомобілями рухалася з Бенгазі до передмістя.

Станом на сьогодні зв’язок із подружжям встановити не вдається, їх місцезнаходження невідоме, поінформували в МЗС.

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Посольство України в Державі Лівія невідкладно повідомило про зникнення громадян України місцеве МЗС, МОЗ, поліцію та адміністрацію лікарні.

На адресу Посольства Лівії в Україні надіслано ноту з висловленням глибокого занепокоєння української сторони з приводу ситуації, що склалася, та вимогою вжити вичерпних заходів для з’ясування місця знаходження громадян України та їх звільнення.

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На даний час лівійською стороною здійснюються відповідні оперативно-розшукові заходи, йдеться в повідомленні.

Справа перебуває на особливому контролі МЗС та Посольства України в Лівії.