У Лівії викрали двох громадян України
У Лівії невідомі особи викрали українське подружжя, один з якого працює лікарем в місті Бенгазі.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті політики і комунікацій Міністерства закордонних справ України.
За даними Посольства України в Державі Лівія, інцидент трапився 18 вересня 2014 року, коли група українських медиків двома автомобілями рухалася з Бенгазі до передмістя.
Станом на сьогодні зв’язок із подружжям встановити не вдається, їх місцезнаходження невідоме, поінформували в МЗС.
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Посольство України в Державі Лівія невідкладно повідомило про зникнення громадян України місцеве МЗС, МОЗ, поліцію та адміністрацію лікарні.
На адресу Посольства Лівії в Україні надіслано ноту з висловленням глибокого занепокоєння української сторони з приводу ситуації, що склалася, та вимогою вжити вичерпних заходів для з’ясування місця знаходження громадян України та їх звільнення.
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На даний час лівійською стороною здійснюються відповідні оперативно-розшукові заходи, йдеться в повідомленні.
Справа перебуває на особливому контролі МЗС та Посольства України в Лівії.