На шахті «Червоноармійська-Західна» стався вибух
13:47, 07 квітня 2008Суспільство
1937 0
Гірників виводять із шахти
У Донецькій області на шахті «Червоноармійська-Західна» о 12.20 стався вибух.
Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, вибух стався в дренажному штреку шостої південної лави.
На даний час 52 гірників виводять із шахти. Доля одного поки невідома.
На шахту виїхало 20 відділень гірничорятувальників і 11 реанімаційно-протишокових груп.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter