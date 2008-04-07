На шахті «Червоноармійська-Західна» стався вибух

13:47, 07 квітня 2008
Суспільство
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Гірників виводять із шахти

 У Донецькій області на шахті «Червоноармійська-Західна» о 12.20 стався вибух.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, вибух стався в дренажному штреку шостої південної лави.

На даний час 52 гірників виводять із шахти. Доля одного поки невідома.

На шахту виїхало 20 відділень гірничорятувальників і 11 реанімаційно-протишокових груп.

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