Російський кінорежисер став громадянином України

До того режисер був громадянином Росії, пише 5 канал.

Про отримання українського громадянства Крістіан Жерегі написав на своїй сторінці у Facebook. "Теперь можу сміливо сказати: Дякую тобі боже, що я не москаль!", - написав Жерегі.

Раніше, звертаючись із проханням про надання йому українського громадянства Крістіан Жерегі писав: "Шановний пане президент, прошу громадянства України. Не хочу померти захищаючи цю землю з російським паспортом у кишені".

Під час співпраці із "Вавилон'13" Крістіан Жерегі зняв близько 20-ти короткометражних фільмів про події на Майдані та в Криму. Картина "Заповіт" перемогла на фестивалі "Відкрита ніч". Після того, як Жерегі пішов добровольцем, він зняв цикл фільмів "Край Землі: Зона АТО".

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У одному з інтерв'ю, на питання чому за українське громадянство зашла мова тільки тепер, хоч Жерега проживає в Україні вже чотири роки, він відповів: "Скажімо так: я обрав собі новий дім, але зараз в цей дім прийшов ворог. І я хочу захищати Україну як її рідний син, а не заїжджий чужоземець".