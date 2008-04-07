Білорусь відмовилася від імпорту електроенергії з України

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший заступник міністра енергетики Білорусі Едуард ТОВПЕНЕЦЬ.

«Вартість української електроенергії неприйнятна для Білорусі - вона вища собівартості електроенергії, яку виробляють білоруські станції», - сказав Е.ТОВПЕНЕЦЬ.

За його словами, Білорусь обмежиться споживанням електроенергії, що виробляється на власних електростанціях, а також імпортованої з Росії.

Як повідомляв УНІАН, з 1 липня 2007 р. Україна припинила експорт електроенергії в Білорусь. У той же час, українська і білоруська сторони продовжували переговори про можливе відновлення постачань електроенергії з України до Білорусі.

Міністр палива та енергетики України Юрій ПРОДАН заявив 19 лютого 2008 року про те, що Україна готова запропонувати Білорусі 280 МВт експортної потужності за умови узгодження ціни, не нижчої, ніж склалася на Оптовому ринку електроенергії (ОРЕ).

Україна минулого року скоротила експорт електроенергії на 11,8% - до 9,2 млрд. кВт/год.