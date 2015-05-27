Директор шахти профінансував "ДНР" на 420 млн грн - МВС

"Слідчими лінійного відділу на станції Артемівськ УМВС України на Донецькій залізниці під час розслідування кримінального провадження за фактами протидії незаконній господарській діяльності, захоплення державних будівель і грабежу у великих розмірах, був виявлений додатковий факт - фінансування тероризму", - йдеться у повідомленні МВС України.

Так, вищезгаданий чиновник входив до складу злочинної групи, яка незаконно заволоділа документами та майном однієї з транспортних державних компаній на суму 432 млн грн.

"Маючи у своєму розпорядженні транспортні засоби і механізми для завантаження і відправки незаконно видобутої вугільної продукції, зловмисники, користуючись реквізитами транспортного підприємства, а також, використовуючи завідомо підроблені документи про законність походження вугілля, відвантажили на одну з теплоелектростанцій України антрацит вагою 3 889 тис. тонн на суму близько 420 млн грн", - повідомили в МВС.

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Зазначається, що кошти від реалізації вугільної продукції залишилися на окупованій території Донецької області, чим профінансовано існування так званої ДНР.

Інформацію за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму). Триває слідство.