На Харківщині план п'ятої хвилі мобілізації виконали на 34%

Показник виконання плану 5-ї хвилі мобілізації в Харкові та Харківській області складає 34%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив заступник обласного військового комісара Харківського обласного військкомату Юрій Калгушкін.

За його відомостями, показник виконання по місту Харкову складає 17%, по Харківській області — 52,8%.

Читайте такожМайже у всіх районах Миколаєва провалена чергова хвиля мобілізації

Калгушкін зазначив, що під час 5-ї хвилі мобілізації, який закінчується 19 червня, в Харківській області заплановано призвати на службу більше 2,6 тис. військовозобов'язаних.

“Два тижні тому планове завдання було збільшено більш ніж на 900 військовозобов'язаних. І на сьогоднішній момент складає більше 2,6 тис. військовозобов'язаних, яких ми повинні доправити на комплектування військових частин”, - сказав він, зазначивши, що до плану в Харківській області були додані ті військовозобов'язані, яких не вдалося призвати під час 4-ї хвилі мобілізації.

Калгушкін додав, що під час 5-ї хвилі мобілізації від області заплановано поставити 18 одиниць техніки, на сьогодні поставлено 3 одиниці.

За словами заступник обласного військового комісара, найгірші показники мобілізації спостерігаються в усіх, окрім Ордженікідзівського, райвійськоматах міста Харкова, містах Ізюм, Люботин, Куп'янськ, а також Харківському та Печенізькому районах області.