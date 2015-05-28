Митрополіт Онуфрій в «Українському домі» відкрив святкування 1000-ліття преставлення святого князя Володимира

Про це сказав Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій сьогодні у столичному “Українському домі” на науковій конференції «Спадщина святого Володимира: Церква, держава, суспільство», присвяченій 1000-літтю преставлення святого, повідомляє Центр інформації УПЦ.

“Внесок святого Володимира в історію нашої Церкви, нашої держави та нашого народу важко переоцінити. Можна впевнено казати, що епоха князя Володимира справила визначальний вплив на подальшу історію Русі. І сьогодні спадщина святого Володимира значною мірою визначає розвиток нашого народу”, - сказав Блаженніший Онуфрій.

У свою чергу, керуючий справами УПЦ митрополит Антоній зосередив увагу учасників конференції на житті святого Володимира як державного діяча і запропонував розглянути вплив святого на становлення Давньоруської держави.

“Пам’ять про Володимирово Хрещення та Свято-Володимирську епоху завжди зберігалася в українській культурі. Особливої уваги заслуговує тема взаємодії Церкви та держави як в історичному минулому, так і в сучасній Україні. Усе це – важливі складові спадщини святого Володимира, яку ми, як нащадки Київської Русі, маємо зберігати та збагачувати”.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, організатором конференції виступила Київська духовна академія і семінарія. Участь в конференції взяли представники Інституту історії та Інституту археології Національної академії наук України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету «Києво-Могилянська академія». Конференцію відвідали відомі українські діячі культури, історії та археології.

Наукова конференція «Спадщина святого Володимира: Церква, держава, суспільство» стала одним з запланованих ювілейних заходів, передбачених указом Президента України від 25 лютого 2015 р. (№ 107/2015).

На конференції були розглянуті питання: історія християнізації Київської Русі та роль в цьому процесі святого князя Володимира; діяльність св. князя Володимира Великого як політичного діяча та його вплив на становлення Давньоруської держави, а також доба святого Володимира в працях українських та іноземних дослідників XVIII-XX ст.; історична пам’ять про Володимирово Хрещення в українській культурі та проблеми взаємодії Церкви та держави у справі вивчення історичного минулого України.

Також в цей день в “Українському домі” відбулася виставка “Українська Православна Церква: від святого Володимира до сьогодення”, присвячена 1000-літтю преставлення святого рівноапостольного князя Володимира.