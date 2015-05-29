В СБУ підтвердили, що завітали з обшуком на вечірку церковника з "тортом ДНР" і зброєю

Таку інформацію підтвердило ТСН.ua джерело у СБУ.

Зокрема, на святі були присутні 14 осіб. "Усім їм було винесено застереження. Наразі тривають перевірочні заходи", - повідомило джерело в СБУ.

Водночас у СБУ не коментують ймовірний зв'язок Дмитра Півня з Ківаловим. Прес-секретар Ківалова Лариса Ткач раніше заявила, що Півень ніколи не працював у штаті політика. Ткач додала, що повідомлення в ЗМІ є провокацією проти колишнього соратника Віктора Януковича.

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Раніше повідомлялося, що на день народження друзі подарували Дмитру Півню торт із зображенням символіки терористичної організації "ДНР". Крім того, на вечірці були присутні повії.