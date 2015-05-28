ЗМІ: СБУ завітала на вечірку помічника Ківалова - знайшли торт з прапором "ДНР" і зброю (фото)

Дмитро П., який також працює журналістом на одеському телеканалі, є помічником одного з народних депутатів, повідомляє «Думская» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

На вечірку громадянин запросив своїх колег з єпархії, студентів релігійних навчальних закладів Одеси і Києва і священнослужителів.

Гості подарували винуватцеві свята великий торт із зображенням герба і прапора терористичної організації «ДНР», а також прапора Росії. У відповідь чоловік накрив стіл з дорогими імпортними напоями і запросив на свято десяток дівчат, що надають інтимні послуги, які були переселенками з окупованого Донбасу.

Читайте такожСБУ розслідує антиукраїнську діяльність Ківалова

Під час обшуку співробітники СБУ вилучили в одного з гостей пістолет і патрони калібру 5,45.

За даними джерел УНІАН, працівника єпархії звуть Дмитро Півень. Він є офіційним помічником депутата Сергія Ківалова і правою рукою митрополита Агафангела.