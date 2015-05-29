У Севастополі квитки на автобус продають після пред'явлення паспорта

Такі правила введені з 15 травня відповідно до Федерального закону «Про транспортну безпеку». Як повідомляє Крим.Реалії, відповідне оголошення розміщено біля кас автовокзалу.

«Продаж квитків на автобуси, які прямують за межі міста федерального значення Севастополь, здійснюватиметься тільки при пред'явленні документів, що засвідчують особу пасажира (паспорт, свідоцтво про народження)», – йдеться в повідомленні.

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При цьому в оголошенні посилаються на статтю федерального закону від 09.02.2007 N16-ФЗ «Про транспортну безпеку», в якій сказано, що дані пасажира мають бути передані «в автоматизовані централізовані бази персональних даних про пасажирів».

Серед даних, які підлягають збору: прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; вид і номер документа, що засвідчує особу, за яким купується проїзний документ (квиток); пункт відправлення, пункт призначення, вид маршруту прямування (безпересадочний, транзитний); дата поїздки; стать і громадянство пасажира.