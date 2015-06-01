Засновник мережі супермаркетів Billa помер на 97 році життя
Засновник продуктової мережі "Billa" Карл Влашек (Karl Wlaschek) помер 31 травня у віці 97 років.
Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Bloomberg.
Інформацію про смерть підприємця підтвердили в його інвестиційній компанії Karl Wlaschek Foundation.
Мільярдер, а в минулому успішний піаніст Влашек був одним з найбагатших австрійців зі статками в 3,7 мільярдів доларів.
Перший продуктовий магазин самообслуговування «Billa» Влашек відкрив у 1953 році, а до кінця 1950-х мережа налічувала вже 45 торгових точок. У 1996 році бізнесмен продав мережу, яка об'єднувала на той момент 1300 магазинів і 18 тисяч співробітників, за 1 мільярд доларів німецькій Rewe Group.
В Україні мережа представлена 39 супермаркетами, які працюють з 2000 року.
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