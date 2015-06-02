На Одещині мешканців кількох будинків евакуювали через муляжі мін

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, ввечері 31 травня до міліції надійшло повідомлення від оператора служби «101» про те, що на одній з вулиць міста, недалеко від житлових будинків, знайдено два металевих предмета округлої форми, схожих на протитанкові міни. Ділянку оточили, жителів прилеглих будинків евакуювали. На місце події викликали піротехніків.

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Встановлено, що предмети з покинутої будівлі виніс 10-річний хлопчик, щоб показати своєму 9-річному другу. Діти, погравшись, залишили «міни» на вулиці.