Стець: в Україні впорядкують правові стосунки між журналістами та військовими

Про це УНІАН повідомив міністр інформаційної політики Юрій Стець у Житомирі в рамках акції «Теплі долоні» на підтримку військових 95-ої бригади, які перебувають в зоні АТО.

За його словами, «новий проект Закону про інформаційну безпеку України покликаний законодавчо впорядкувати стосунки між журналістами і військовими в час військових конфліктів, як, скажімо, зараз у зоні АТО».

Читайте такожМінінформполітики запустило кримськотатарську версію офіційного сайтуПри цьому міністр підкреслив, що це відбудеться вперше в українському законодавстві, оскільки Україна раніше не переживала подібних до нинішньої антитерористичної операції на сході України.

«У нас ніколи не було прописано (у законах - УНІАН) навіть передумов логіки (правових -УНІАН) стосунків між журналістами та військовими, бо ми ніколи не думали, що у нас може бути всередині країни така ситуація», - сказав Стець.

Читайте такожУ Житомирі в рамках акції "Теплі долоні" діти розмалювали футболки батькам в зону АТОЯк повідомляв УНІАН, наступного тижня Міністерство інформаційної політики України планує презентувати у Києві нову концепцію інформаційної безпеки України.