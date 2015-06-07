Наступного тижня буде презентовано нову концепцію інформаційної безпеки України - Стець

Про це УНІАН повідомив міністр інформаційної політики Юрій Стець, перебуваючи в Житомирі в рамках акції «Теплі долоні» на підтримку військових 95-ої бригади, які перебувають в зоні АТО .

За словами міністра, проект закону планують оприлюднити на прес-конференції у Києві 9 червня, а потім представити його у регіонах.

«Наприкінці травня його презентували, 9 червня буде прес-конференція, і ми його там оприлюднимо і поїдемо представляти по регіонах України», - сказав Стець.

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Відповідаючи на запитаннящо важливіше в умовах війни: свобода слова чи інформаційна безпека?, міністр зазначив, що у вказаному проекті закону не буде проведено цієї межі між свободою слова та інформайіцною безпекою.

«Це – різні речі ( свобода слова та інформаційна безпека країни-УНІАН). В тому є ключова функція створеної при Міністерстві інформаційної політики експертної ради, до якої увійшли відомі журналісти і експерти. Саме в тому є велике напрацювання проекту закону, де не буде перейдено цієї межі між свободою слова та інформайіцною безпекою»,- підкреслив Стець.

На його думку, держава має підтримувати та розвивати інформаційний простір України. Щодо того, наскільки цей документ щось змінить в інформаційному просторі України, міністр зазначив, що «держава має підтримувати та розвивати інформаційний простір, не можна, щоб інформаційна безпека і розвиток інформаційного простору – це були якісь хаотичні рухи, які у нас постійно відбуваються».

Міністр додав також, що концепція інформаційної безпеки України покликана, серед іншого, підтримати фінансово певні інформаційні проекти, які стосуються історії держави.