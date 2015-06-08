Москаль передав Генпрокуратурі та МВС перелік злочинів, скоєних "добровольцями" "Айдару"

Як повідомляє прес-служба Москаля, частина з цих "добровольців" не була офіційно оформлена в батальйоні, при тому, що в період керівництва батальйоном Сергія Мельничука їм надали зброю.

Читайте такожМоскаль довів причетність військовослужбовця "Айдару"до захоплення хлібозаводу (документ)

"З трибуни Верховної Ради було заявлено, що Генпрокуратура розслідує злочини Мельничука тільки в Києві, Київській та Житомирській області, - заявляє Москаль. - У той же час є купа фактів викрадень, здирництва, катувань, грабежів, незаконного застосування зброї і т.д. у зоні проведення АТО".

Повний розмір дивитись тут.

Як правило, за даними прес-служби, ці злочини скоєні так званими добровольцями, котрі отримали від Мельничука незареєстровану зброю, носили нашивки "Айдару", але по документах у батальйоні не значилися.

"Я ще раз наголошую, що частина "Айдару" дійсно зі зброєю в руках захищає територіальну цілісність України на передовій, тоді як інша частина вирішила банально заробити на війні. У переліку тільки 25 відсотків злочинів, серед яких найважчі та найрезонансніші – викрадення держслужбовців із вимогою викупу, опір працівникам правоохоронних органів пограбування підприємців тощо. До мене щодня звертаються потерпілі та їхні рідні з питанням, чи будуть колись винні покарані. І що мені їм казати – що Мельничука судитимуть тільки за Київ, Київську та Житомирську область?", - цитує прес-служба Москаля.

За його словами, усі названі злочини мають бути розслідувані правоохоронними органами, а винуватці притягнуті до найсуворішої відповідальності, згідно з українським законодавством.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Мельничука, але відмовилася дати згоду на його затримання та арешт.

Основна стаття, яку інкримінують екс-командиру батальйону "Айдар" Мельничуку, - створення злочинної організації.

Виступаючи в Верховній Раді в.о. генерального прокурора України Володимир Гузир заявив, що Мельничук причетний до протиправних дій не в зоні бойових дій.



